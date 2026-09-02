SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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02.09.2026 05:35:51
Shein searches for growth after cut-price IPO
Ultra-fast-fashion retailer set to prioritise third-party marketplace in growth push after cut-price listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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