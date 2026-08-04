SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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04.08.2026 06:36:36
Shein seeks US$30-$40 billion valuation for August Hong Kong IPO: sources
The fast-fashion company started pre-deal investor meetings last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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