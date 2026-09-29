SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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29.09.2026 05:27:14
Shein shares sink after profits disappoint in first results since IPO
Fast-fashion retailer squeezed by rising freight costs and Iran war falloutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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