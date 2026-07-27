SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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27.07.2026 07:26:10
Shein slumps to loss ahead of planned Hong Kong listing
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