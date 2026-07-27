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SHEIN Aktie

SHEIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001

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27.07.2026 04:08:36

Shein swings to $99m loss as Trump tariffs hit sales

The announcement comes as the fast fashion giant prepares for its stock market debut in Hong Kong.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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