SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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25.11.2026 03:00:02
Shein to pay $100mn to resolve US allegations it deceived customers
Regulators claim cotton that the retailer’s suppliers said was US-grown was harvested in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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