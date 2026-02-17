SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
17.02.2026 20:08:57
Shein under EU investigation over childlike sex dolls
Europe is examining whether the fast fashion giant breached the Digital Services Act.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
