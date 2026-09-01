01.09.2026 12:01:26

Shein valued at $26bn after long-awaited stock market debut

The firm's Hong Kong listing on Tuesday comes after a years-long quest to sell shares in New York and London.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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