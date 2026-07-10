SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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10.07.2026 11:47:17
Shein wins Chinese approval for Hong Kong IPO
Shein’s last private fundraising round in May 2023 valued it at US$66 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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