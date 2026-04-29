29.04.2026 06:31:29

Shekhawati Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shekhawati Industries präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shekhawati Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 109,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,55 INR, nach 1,82 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shekhawati Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 72,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 164,48 Millionen INR. Im Vorjahr waren 606,37 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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