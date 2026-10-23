Shekhawati Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shekhawati Industries präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shekhawati Industries ein EPS von 0,540 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 40,4 Millionen INR gegenüber 30,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at