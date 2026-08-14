Shekhawati Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shekhawati Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,820 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 48,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at