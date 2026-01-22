Shekhawati Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shekhawati Industries hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shekhawati Industries 21,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 86,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 152,9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at