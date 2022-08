Sheldon van der Linde gewinnt Samstagsrennen auf dem Nürburgring und erobert Führung in der Fahrerwertung zurück.

Sheldon van der Linde (RSA) ist am fünften Rennwochenende der DTM-Saison auf dem Nürburgring (GER) mit einem perfekten Ergebnis aus der Sommerpause gekommen. Am Samstag feierte der Schubert-Motorsport-Fahrer im #31 BMW M4 GT3 seinen dritten Saisonsieg und eroberte damit die Führung in der Fahrerwertung zurück.