Sheldon van der Linde und Marco Wittmann starten 2023 in Daytona und Sebring im BMW M Hybrid V8.

Im Vorfeld des DTM-Saisonfinales in Hockenheim hat BMW M Motorsport im Rahmen einer Medienrunde erste Details zum zukünftigen Rennprogramm der BMW M Werksfahrer Sheldon van der Linde und Marco Wittmann vorgestellt. Beide werden 2023 bei der Premiere des BMW M Hybrid V8 in der GTP-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship dabei sein und an den 24 Stunden von Daytona im Januar sowie an den 12h Sebring im März teilnehmen.