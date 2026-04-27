Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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27.04.2026 20:27:00
Shell: Ölkonzern übernimmt kanadische Energiefirma ARC Resources
Der Mineralölkonzern Shell kämpft mit sinkenden Fördermengen. Ein Zukauf soll nun Abhilfe schaffen: Für ARC Resources bezahlt das britische Unternehmen mehr als 13 Milliarden Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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