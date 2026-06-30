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WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

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Energie-Versorgung 30.06.2026 15:11:40

Shell-Aktie fester: Verkauf von Tankstellen an Adnoc steht offenbar bevor

Shell-Aktie fester: Verkauf von Tankstellen an Adnoc steht offenbar bevor

Der britische Energiekonzern Shell steht laut einem Agenturbericht kurz vor dem Verkauf seiner Tankstellen in Südafrika an eine Tochter der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc).

Der britische Energiekonzern Shell steht laut einem Agenturbericht kurz vor dem Verkauf seiner Tankstellen in Südafrika an eine Tochter der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc). Die Transaktion hat einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die beiden Unternehmen bereiten sich demnach darauf vor, den Deal in den kommenden Tagen bekanntzugeben. Noch sei aber keine endgültige Einigung erzielt worden.

Vertreter von Shell und Adnoc Distribution lehnten laut dem Bericht eine Stellungnahme ab.

Warnung vor LNG-Knappheit durch Hormus-Krise

Das weltweite Angebot an verflüssigtem Erdgas (LNG) könnte nach Einschätzungen von Shell 2026 bei länger andauernden Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus schrumpfen. Der britische Energiekonzern erklärte am Dienstag in seinem jährlichen LNG-Bericht, dass die Auslieferungen physischer LNG-Lieferungen in diesem Jahr ähnlich hoch ausfallen könnten wie im Vorjahr, als weltweit 422 Millionen Tonnen verkauft wurden. Für 2027 rechnet das Unternehmen dann wieder mit Wachstum.

Die Prognose hänge jedoch davon ab, dass der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße im Sommer wieder das normale Niveau erreicht. Anhaltende Störungen im weiteren Jahresverlauf könnten laut Shell zu einer Angebotsverknappung führen.

Vor dem Konflikt hatte Shell erwartet, dass der weltweite LNG-Absatz bis 2026 deutlich steigen würde.

Im Londoner Handel steigt die Shell-Aktie zeitweise 0,24 Prozent auf 29,08 Pfund.

DJG/DJN/rio/hab

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