Royal Dutch Shell Aktie

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WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

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Produktionssteigerung 27.04.2026 16:05:40

Shell-Aktie im Minus: Milliarden für kanadische Arc Resources

Shell-Aktie im Minus: Milliarden für kanadische Arc Resources

Shell verstärkt sein Schieferölgeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in Kanada.

Der britische Ölkonzern übernimmt Arc Resources für rund 13,6 Milliarden US-Dollar. Damit steigert das Unternehmen seine Produktion und baut seine Präsenz im Montney-Schieferbecken in British Columbia und Alberta aus.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Arc 8,20 kanadische Dollar (umgerechnet 6 US-Dollar) in bar sowie 0,40247 einer Shell-Aktie für jede Arc-Aktie. Dies entspricht einem Gesamtpreis von 32,80 kanadischen Dollar je Aktie und einem Aufschlag von 27 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Die geplante Transaktion wird von den Führungsgremien beider Unternehmen einstimmig unterstützt und soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Die Anlagen von Arc befinden sich in derselben Region wie Shells bestehende Projekte Groundbirch in British Columbia und Gold Creek im benachbarten Alberta. Im vergangenen Jahr meldete ARC eine Produktion von 374.000 Barrel Öläquivalent pro Tag vor Abzug von Förderabgaben.

Die Shell-Aktie verliert im Londoner-Handel zeitweise 1,38 Prozent auf 32,62 Pfund.

DJG/DJN/mgo/kla

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Bildquelle: Semmick Photo / Shutterstock.com

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