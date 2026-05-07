Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Hohe Ölpreise beflügeln
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07.05.2026 16:13:00
Shell-Aktie im Minus: Shell profitiert von Ölpreisen, reduziert jedoch Aktienrückkäufe
Während die Quartalsdividende um 5 Prozent auf 39,06 US-Cent je Aktie erhöht wird, kürzt Shell-Chef Wael Sawan die Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien von 3,5 auf 3 Milliarden Dollar im Quartal. Die Investitionsausgaben für dieses Jahr plant der Konzern nun mit 24 bis 26 Milliarden Dollar ein, im Februar war noch von lediglich 20 bis 22 Milliarden Dollar die Rede. In der neuen Summe sind rund 4 Milliarden Dollar im Zusammengang mit der Übernahme des kanadischen Unternehmens ARC Resources enthalten.
Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die Ölpreise in die Höhe steigen lassen, sondern auch viele Produktionsanlagen am Golf beschädigt. Der Transport von Öl durch die Straße von Hormus war und ist weiter stark eingeschränkt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist seit Beginn des Konflikts um über die Hälfte gestiegen und liegt aktuell weiter bei über 100 Dollar.
Die Shell-Aktie notiert in London zeitweise 2,18 Prozent tiefer bei 31,42 GBP.
/men/mis/stk
LONDON (dpa-AFX)
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