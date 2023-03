Shell-Aktie im Minus: US-Bank JPMorgan belässt Shell auf 'Overweight'

Die von Brasiliens Regierung angekündigte Zusatzsteuer auf Ölexporte sei eine negative Überraschung und rücke die Überbesteuerung der Ölkonzerne wieder in den Fokus, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Schritt untermauere aber seine These eines anstehenden weiteren "Superzyklus". Bei den großen, global aufgestellten europäischen Ölkonzernen mit dem größten Engagement in Brasilien wie Shell Total Energy und Equinor sollten die Auswirkungen der Maßnahme sehr begrenzt bleiben. Deren Leidtragender sei vor allem der portugiesische Vertreter Galp mit seiner hohen Abhängigkeit von brasilianischem Öl , weshalb Lofting dessen Aktie abstufte.

Die Shell-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 1,06 Prozent auf 25,77 Pfund. Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 18:23

dpa-AFX Broker

NEW YORK (dpa-AFX Broker)