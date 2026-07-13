Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
|Solenergi Power
|
13.07.2026 17:03:40
Shell-Aktie im Plus: Indisches Erneuerbaren-Geschäft an Aditya Birla veräußert
Zu Solenergi gehört auch der Solar- und Windenergieanbieter Sprng Energy. Shell hatte Solenergi Power vor über vier Jahren für 1,55 Milliarden Dollar von Actis erworben, einem in London ansässigen Investor mit Schwerpunkt auf nachhaltige Infrastruktur. Der Käufer Aditya Birla Renewables ist die Plattform für erneuerbare Energien des indischen Mischkonzerns Aditya Birla. Der Schritt spiegele die Fokussierung auf die Anpassung des Portfolios seines Energiegeschäfts wider, teilte Shell mit.
"Dies ist ein weiterer Schritt zum Aufbau eines stärker fokussierten, wettbewerbsfähigen und resilienten Unternehmens, bei dem die Renditen bis zum Jahr 2030 Jahr für Jahr gesteigert werden sollen", sagte Machteld de Haan, Präsidentin für Downstream, erneuerbare Energien und Energielösungen bei Shell.
Die Transaktion soll laut Shell bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
In London gewinnt die Shell-Aktie zeitweise 2,25 Prozent auf 31,07 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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