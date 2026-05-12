Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Fehleingabe
|
12.05.2026 14:10:38
Shell-Aktie in Grün: Diesel versehentlich zum Schleuderpreis
Diesel sei deshalb für 1,849 Euro pro Liter angeboten worden, sagte die Sprecherin. Der Preis ist günstig, da Tanken entlang der Autobahn üblicherweise weitaus teurer ist als in der Stadt. Laut ADAC kostete der Liter Diesel am Montag bundesweit im Tagesschnitt nahezu zwei Euro.
Korrektur wegen Spritpreisregel nicht möglich
Die Sprecherin sagte, die Fehleingabe habe nicht korrigiert werden können, da die Preise gesetzlich nur einmal am Tag um 12.00 Uhr erhöht werden dürften. Wie viele Tankstellen von dem Fehler betroffen waren, teilte sie nicht mit. Laut einem Bericht des WDR boten Tankstellen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen Diesel vergünstigt an.
Daten der ADAC-App zufolge verkauften einzelne Shell-Tankstellen in einem Großteil der Bundesländer Diesel zu diesem Preis. In der Regel wurden die Preise am Dienstagmittag wieder erhöht, wie aus der App hervorgeht.
Um die nach dem Iran-Krieg gestiegenen Preise für Benzin und Diesel unter Kontrolle zu bringen, hatte die schwarz-rote Koalition das sogenannte Österreich-Modell eingeführt. Seit dem 1. April dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur einmal pro Tag um 12.00 Uhr erhöht werden. Seit Einführung der Regel tankt es sich in der Regel am späten Vormittag am günstigsten.
Im Londoner Handel gewinnt die Shell-Aktie zeitweise 1,34 Prozent auf 31,7 Pfund.
/lkm/ruc/DP/jha
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Shell-Aktie im Minus: Shell profitiert von Ölpreisen, reduziert jedoch Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Schwacher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)