Shell-Aktie verliert: LUKOIL kauft Downstream-Geschäft von Shell in Russland - LUKOIL-Aktie gibt ab

Der russische Ölkonzern wird 411 Tankstellen vor allem in den zentralen und nordwestlichen Föderationsbezirken Russlands sowie eine Schmierstoffmischanlage in der Region Twer erwerben. "Der Erwerb der hochwertigen Shell -Geschäfte in Russland passt gut in die Strategie von LUKOIL , seine vorrangigen Vertriebskanäle, einschließlich des Einzelhandels, sowie das Schmierstoffgeschäft auszubauen", sagte Maxim Donde, Vizepräsident für den Vertrieb von Raffinerieprodukten bei LUKOIL. Shell hatte im März angekündigt, sich nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine aus dem Geschäft in Russland zurückzuziehen.

In Moskau sinkt die LUKOIL-Aktie zeitweise 2,52 Prozent auf 4.484 Rubel. In London sinkt die Shell-Aktie derweil stellenweise 3,3 Prozent auf 22,40 Pfund.

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)