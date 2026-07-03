Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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03.07.2026 18:45:31
Shell alleged to have misled UK courts in Nigeria pollution case
Long-running trial over blighting of Niger Delta due to begin next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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