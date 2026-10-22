Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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22.10.2026 15:36:58
Shell and Exxon’s $8bn UK chemicals unit put up for sale
Infineum taps advisers at Bank of America to run a sale of the business as Shell focuses on core oil and gas operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
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|07.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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