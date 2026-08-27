Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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27.08.2026 22:14:53
Shell beendete laut Bericht Gespräche mit Unimot über Schwedt-Anteil
Die Raffinerie versorgt Berlin und Ostdeutschland mit Treibstoff, Rosneft-Anteile stehen unter deutscher TreuhandverwaltungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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