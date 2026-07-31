Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
31.07.2026 15:55:42
Shell Cashes Out of Cyprus Gas Field in $720 Million Deal
This article Shell Cashes Out of Cyprus Gas Field in $720 Million Deal originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.07.26
|Hohe Energiepreise treiben Shell-Gewinn an - Aktie stabil (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP 2: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 4000 Pence (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend (dpa-AFX)