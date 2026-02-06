06.02.2026 06:31:28

Shell (ex Royal Dutch Shell) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shell (ex Royal Dutch Shell) hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 GBP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 48,19 Milliarden GBP – das entspricht einem Abschlag von 10,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,75 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,30 GBP. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 2,00 GBP je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 202,51 Milliarden GBP in den Büchern – ein Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 214,24 Milliarden GBP erwirtschaftet hatte.

