Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Energiekonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit.

Die Fördermenge habe im vierten Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 1,84 und 1,94 Millionen Barrel-Öläquivalent pro Tag gelegen, teilte der Konzern weiter mit. Dies ist eine in der Energieindustrie gebräuchliche Maßeinheit, um die Energiemenge verschiedener fossiler Brennstoffe (wie Öl , Gas, Flüssiggas) vergleichbar zu machen. Im dritten Quartal hatte die Produktion 1,83 Millionen Barrel betragen.

Die Aktie gab an der Börse in London deutlich nach, um rund 2,5 Prozent. Die finalen Zahlen zu der genannten Geschäftsentwicklung sollen am 5. Februar folgen./err/jkr/mis