Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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30.10.2026 10:14:17
Shell lifts buyback to US$5 billion as refining windfall grows
Refining margin reached a record US$42 a barrel in Q3 this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
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30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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30.10.26
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29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
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29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
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|12.10.26
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|07.10.26
|Shell Buy
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|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
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