Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
09.03.2026 18:59:47
Shell Offloads Non-Core Assets In Strategic Jiffy Lube Sale
This article Shell Offloads Non-Core Assets In Strategic Jiffy Lube Sale originally appeared on Benzinga.com.
Analysen zu Core Assets Corp Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,17
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.