28.08.2026 06:31:29

Shell Pakistan XD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shell Pakistan XD hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shell Pakistan XD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,00 PKR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 PKR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,47 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shell Pakistan XD einen Umsatz von 122,27 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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