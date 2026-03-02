Shell Pakistan XD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shell Pakistan XD gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 PKR gegenüber 12,03 PKR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,96 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,95 Milliarden PKR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,56 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 15,41 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 427,95 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 468,92 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at