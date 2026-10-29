Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
29.10.2026 16:02:35
Shell Q3 Earnings Reach Highest Level Since 2022 Amid Middle-East Turmoil
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