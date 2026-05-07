Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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07.05.2026 14:38:50
Shell Reports Nearly $7 Billion Profit After Oil Prices Surged Amid U.S.-Iran War
The oil giant’s earnings in the first three months of the year were more than double the previous quarter’s and follow similarly strong results of European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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