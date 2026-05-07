Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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07.05.2026 14:38:50

Shell Reports Nearly $7 Billion Profit After Oil Prices Surged Amid U.S.-Iran War

The oil giant’s earnings in the first three months of the year were more than double the previous quarter’s and follow similarly strong results of European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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