Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
13.07.2026 18:39:07
Shell sells Indian wind and solar business for $1.8bn
Aditya Birla Renewables takes on Shell’s renewable assets in India as energy major continues to refocus on oil and gasWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
18:39
|Shell sells Indian wind and solar business for $1.8bn (Financial Times)
|
18:39
|Shell sells Indian wind and solar business for $1.8bn (Financial Times)
|
17:59
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28