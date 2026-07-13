Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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13.07.2026 18:39:07
Shell sells Indian wind and solar business for $1.8bn
Aditya Birla Renewables takes on Shell’s renewable assets in India as energy major continues to refocus on oil and gasWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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