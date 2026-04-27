Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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27.04.2026 15:35:55

Shell to buy Canada's ARC in output-boosting US$16.4 billion deal

It would boost its output by 370,000 barrels of oil equivalent per dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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21.04.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Shell Neutral UBS AG
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