Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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27.04.2026 15:35:55
Shell to buy Canada's ARC in output-boosting US$16.4 billion deal
It would boost its output by 370,000 barrels of oil equivalent per dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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18:03
|Milliardendeal: Shell übernimmt kanadische Energiefirma (dpa-AFX)
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17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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24.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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23.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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23.04.26
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|16:36
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:36
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:36
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
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