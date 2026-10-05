Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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06.10.2026 01:00:00
Shell to mark 135 years in Singapore with major energy and innovation forum on Oct 9
The event will gather leaders across government, technology, mobility and energy to explore solutions for the transition towards a lower-carbon futureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Innovation Inc. Registered Shs
|806,00
|-0,62%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,81
|-0,36%