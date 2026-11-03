Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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03.11.2026 09:22:06
Shell to sell Australian gas stake to Abu Dhabi’s XRG for $1.45bn
Move part of Anglo-Dutch oil major’s strategy to shed mature assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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