Energy Investment Aktie
WKN DE: A3D74S / ISIN: HU0000200647
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03.11.2026 09:07:33
Shell to sell US$1.5 billion stake in Australian LNG plant to Adnoc energy investment arm
XRG has been scouring the world for supply as it aims to be among the top five global LNG suppliersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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