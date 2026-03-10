Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
|Milliarden-Deal
|
10.03.2026 14:21:00
Shell trennt sich von US-Ölwechselkette Jiffy Lube - Aktie gibt nach
Dies ermögliche dem Unternehmen, "einen Vermögenswert zu monetarisieren, der nicht zentral für das Schmierstoffportfolio von Shell in den USA ist, und in Gelegenheiten zu reinvestieren, die höhere Renditen generieren", teilte der Energiekonzern mit.
Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.
Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.
Die Shell-Aktie verliert in London zeitweise 0,83 Prozent auf 31,81 GBP.
Von Josh Beckerman
DOW JONES
Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
