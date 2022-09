Shell- und Exxon-Aktien höher: Shell und Exxon verkaufen Anteile an Aera Energy an deutschen Vermögensverwalter - Shell-Chef vor Rücktritt

Die Ölkonzerne Exxon Mobil Corp und Shell plc verkaufen ihre Anteile an einem der größten Öl- und Gasproduzenten Kaliforniens an den deutschen Vermögensverwalter Ikav Capital Partners GmbH.

Aera Energy LLC, ein Joint Venture der beiden Ölgiganten, ist laut seiner Website für fast ein Viertel der Produktion in Kalifornien verantwortlich.

Shell Offshore teilte mit, seine gesamte Beteiligung an Shell Onshore Ventures, die 51,8 Prozent der Anteile an Aera Energy hält, an IKAV für 2 Milliarden US-Dollar in bar sowie zusätzliche, von den künftigen Ölpreisen abhängige Zahlungen zu verkaufen.

Exxon Mobil teilte mit, die gesamte Beteiligung an Aera an Green Gate Resources E LLC, eine Einheit von IKAV, zu verkaufen. Exxon Mobil hat die Bedingungen der Transaktion nicht bekannt gegeben.

Mobil California Exploration & Producing Co ist eine Tochtergesellschaft von Exxon Mobil und hält einen Anteil von 48,2 Prozent an Aera Energy und 50 Prozent an Aera Energy Services Co. Shell teilte mit, dass es seine derzeitigen Ölvermarktungsvereinbarungen für mindestens fünf Jahre nach Abschluss des Verkaufs gesichert hat und beibehalten wird.

Shell-Chef Ben van Beurden will offenbar 2023 zurücktreten

Shell-Chef Ben van Beurden bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, im kommenden Jahr nach fast 10 Jahren im Amt zurückzutreten. Wie Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen weiter berichtet, hat der Konzern vier interne Kandidaten für die Nachfolge van Beurdens in die engere Auswahl genommen. Als mögliche Nachfolger für den Chefsessel gelten Wael Sawan (Head of integrated gas and renewables division), Huibert Vigeveno (Downstream Director), CFO Sinead Gorman und Zoe Yujnovich (Upstream Director).

An der Börse in London gewinnen Shell-Aktien am Freitag zeitweise 2,31 Prozent auf 23,26 Pfund. Exxon Mobil-Aktien ziehen im NYSE-Handel zeitweise um 2,59 Prozent auf 96,30 US-Dollar an.

NEW YORK (Dow Jones)