Shell und Rewe wollen 100 E-Tankstellen in Österreich errichten

Der Öl- und Erdgaskonzern Shell und der Lebensmittelhändler REWE wollen bis 2026 100 E-Tankstellen in Österreich errichten.

Die Ladepunkte von Shell und REWE sollen an Standorten von Billa, Billa Plus, Penny und Bipa errichtet werden, wo genau könne man noch nicht sagen. Bis 2025 sollen die ersten 70 Tankstellen gebaut werden, ein Jahr später sollen die übrigen 30 folgen, so eine Sprecherin heute auf APA-Anfrage.

