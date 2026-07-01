Talos Energy Aktie

Talos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JLMB / ISIN: US87484T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Milliardendeal 01.07.2026 13:14:00

Shell veräußert 50-Prozent-Stake an Na-Kika-Projekt - Aktie tiefer

Shell veräußert 50-Prozent-Stake an Na-Kika-Projekt - Aktie tiefer

Shell verkauft seinen Anteil an der Na-Kika-Plattform im Golf von Mexiko für rund 1,7 Milliarden Dollar, der Abschluss wird bis Jahresende erwartet.

Der britische Energiekonzern Shell will seinen 50-prozentigen Anteil an der Na-Kika-Plattform und den umliegenden Feldern für 1,7 Milliarden Dollar verkaufen. Die Vermögenswerte im Golf von Mexiko werden von Tochtergesellschaften von Talos Energy und Ridgewood Energy übernommen. Das Geschäft umfasst auch die Shell gehörende Coulomb-Infrastruktur für die Pipeline-Anbindung. Nach Angaben von Shell wird der Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres erwartet. Der britische Branchenkonkurrent BP betreibt die Na-Kika-Plattform und will seinen Anteil nach dem Ausstieg von Shell behalten. Im Jahr 2025 bezog Shell täglich 37.000 Barrel Öläquivalent aus diesen Anlagen.

An der Börse in London verliert die Shell-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 28,91 GBP.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Shell-Aktie im Minus: Shell profitiert von Ölpreisen, reduziert jedoch Aktienrückkäufe

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Talos Energy Inc Registered Shs

mehr Nachrichten