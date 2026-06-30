Royal Dutch Shell Aktie

Royal Dutch Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

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30.06.2026 15:03:39

Shell verkauft Tankstellen in Südafrika an Adnoc - Agentur

DOW JONES--Der britische Energiekonzern Shell steht laut einem Agenturbericht kurz vor dem Verkauf seiner Tankstellen in Südafrika an eine Tochter der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc). Die Transaktion hat einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die beiden Unternehmen bereiten sich demnach darauf vor, den Deal in den kommenden Tagen bekanntzugeben. Noch sei aber keine endgültige Einigung erzielt worden.

Vertreter von Shell und Adnoc Distribution lehnten laut dem Bericht eine Stellungnahme ab.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

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