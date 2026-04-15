Shelly-Aktie gewinnt: Umsatzsprung im ersten Quartal

Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.

Für die Aktie des SDAX-Neulings ging es am Mittwoch via XETRA zuletzt um 3,01 Prozent nach oben auf 54,80 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast neun Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber etwas über 60 Prozent hinzugewonnen.

Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 47 bis 52 Millionen Euro, wie das Unternehmen Ende Februar mitgeteilt hatte. 2025 verbuchte Shelly Erlöse von rund 150 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 30 Millionen Euro. Das erwartete Wachstum soll dabei voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wegen der Einführung neuer Produkte zunehmen.

Weitere ungeprüfte Zahlen für das erste Quartal sollen am 11. Mai veröffentlichen werden.

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SOFIA (dpa-AFX)