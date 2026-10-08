Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|Vor Übernahme
|
08.10.2026 09:01:00
Shelly-Aktie im Fokus: Unternehmen legt im dritten Quartal beim Wachstum zu
Das teilte der Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mit. Dabei habe sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber den Vorquartalen beschleunigt, hieß es. Weitere Details will Shelly am 11. November mitteilten.
Das im SDAX notierte Unternehmen hatte Ende September mit dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Schneider bietet 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird das Geschäft auch von den Shelly-Gründern.
Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet.
Die Shelly-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent auf 65,00 Euro nach.
/nas/he
SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)
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