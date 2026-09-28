Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Akquisition
|
28.09.2026 16:57:04
Shelly-Aktie in Rot: Kaufangebot der bulgarischen Aufsicht vorgelegt
Sobald diese das Angebot genehmigt hat, wird die Annahmefrist beginnen, teilte der im SDAX notierte Smart-Home-Spezialist mit. Der französische Technologiekonzern biete wie angekündigt 70,00 Euro je Shelly-Aktie. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent.
Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht.
Via XETRA verliert die Shelly-Aktie zeitweise 0,448 Prozent auf 66,70 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Shelly Group
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