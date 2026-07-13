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WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

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Blick in die Bücher 13.07.2026 20:19:00

Shelly-Aktie: Tech-Konzern meldet starkes Wachstum

Shelly-Aktie: Tech-Konzern meldet starkes Wachstum

Der Technologiekonzern Shelly hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt.

Im gesamten ersten Halbjahr wuchs der Erlös mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 68,3 Millionen Euro, wie der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Damit fiel die Steigerung noch etwas höher aus als im ersten Quartal. Die Shelly-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs etwas zu.

Die im SDAX gelistete Gesellschaft erhöhte zudem ihre flüssigen Mittel weiter. Diese lagen den Angaben zufolge Ende Juni rund 62 Prozent höher als Ende März und 72 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit liege die Liquiditätsposition bereits nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose, die von 35 bis 45 Millionen Euro reicht. Die gesamten Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen.

/stw/he

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)

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